टेलर स्विफ्ट की बास्केटबॉल मैच देखने वाली कुर्सी की नीलामी

टेलर स्विफ्ट ने जिस कुर्सी पर बैठकर देखा मैच, उसकी लाखों में हो रही नीलामी

लेखन सयाली 10:57 am Jun 08, 202610:57 am

क्या है खबर?

टेलर स्विफ्ट एक अमेरिकी गायिका हैं, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं हैं। उनके प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो उनकी एक झलक के लिए करोड़ों खर्च करने से भी नहीं कतराते हैं। ऐसे में उनसे जुड़ी वस्तुओं का करोड़ों में बिकना हैरानी ही बात नहीं। इसी कड़ी में एक कुर्सी की नीलामी की घोषणा की गई है। यह कुर्सी करोड़ों में बिक सकती हैं, सिर्फ इसलिए क्यूंकि इस पर बैठकर स्विफ्ट ने बास्केटबॉल मैच देखा था।