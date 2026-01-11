मिलिए दुनिया के कुछ होनहार और बुद्धिमान कुत्तों से, जिनके नाम दर्ज हैं गिनीज विश्व रिकॉर्ड

कुत्ते सबसे समझदार पालतू जानवरों में से एक होते हैं, जो अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं। ये सही प्रशिक्षण के साथ न केवल अनुशासित जीवन जीते हैं, बल्कि कुछ हैरतअंगेह कारनामे भी कर दिखाते हैं। आज के लेख में हम आपको कुछ ऐसे कुत्तों के बारे में बताएंगे, जिन्होनें विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं। ये सभी रिकॉर्ड उनके कौशल या फिर अनोखे रूप के चलते उनके नाम किए गए हैं।

#1 स्केटबोर्डिंग करने वाला कुत्ता आपने शायद ही किसी ऐसे कुत्ते के बारे में सुना होगा, जो स्केटबोर्डिंग कर लेता हो। हालांकि, पेरू का एक बुलडॉग अपने नन्हें-नन्हें पंजों से स्केटबोर्ड पर कमाल के करतब किया करता था। उसने 2015 में स्केटबोर्ड पर सवार हो कर गई सबसे लंबी मनुष्य टनल (30 लोग) पार की थी। इसके बाद उसका नाम गिनीज बुक में शामिल किया गया था। वह अपने स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सैंडबोर्डिंग कौशल के लिए मशहूर हुआ करता था।

#2 रस्सा कूदने वाले कुत्ते रस्सा कूदना बच्चों का पसंदीदा खेल होता है। हालांकि, इसे कुत्ते कर दिखाएं तो हैरान होना लाजमी है। दरअसल, चीन के रहने वाले झू योंगमिंग नामक व्यक्ति ने अपने 10 कुत्तों के साथ रस्सा कूदकर अनोखा विश्व रिकॉर्ड बना डाला है। उन्होंने एक मिनट में सबसे ज्यादा रस्सा कूदने का रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। योंगमिंग ने कुत्तों को चारों ओर एक घेरे में खड़ा किया और खुद रस्सा घुमाया।

Advertisement

#3 दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता आमतौर पर एक आइसक्रीम की डंडी का आकार 5 इंच से ज्यादा होता है, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा कुत्ता इससे भी छोटा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कुत्ता आपकी जेब में भी फिट हो सकता है। इसका नाम पर्ल है, जो फ्लोरिडा का एक मादा चिहुआहुआ है। वह 3.59 इंच लंबी है और उसे वैनेसा सेम्लर नाम की महिला पाल रही हैं। इस कुत्ते को दुनिया के सबसे छोटे कुत्ते का गिनीज विश्व रिकॉर्ड मिला है।

Advertisement

#4 वीडियो गेम खेलने वाला कुत्ता इंसानों के दोस्त कहलाए जाने वाले कुत्तों को खेलना-कूदना पसंद होता है। हालांकि, क्या आपने कभी वीडियो गेम खेलने वाले कुत्ते के बारे में सुना है? 5 साल का एक चतुर शीबा इनु कुत्ता आपने मालिक के साथ वीडियो गेम खेलता है। इस कुत्ते का नाम पीनट बटर है और यह गायरोमाइट नामक गेम को सबसे जल्दी पार करने वाला जानवर बन गया है। बता दें कि उसने केवल 23 मिनट 9 सेकंड में यह खेल खत्म कर दिया था।