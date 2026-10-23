ये व्यक्ति रातों-रात बना करोड़पति, सालों पुराने पोकेमोन कार्ड 19 करोड़ में बिके

इस व्यक्ति का नाम गुप्त रखा गया है। बीबीसी के मुताबिक, उनका पोकेमोन कार्ड वाला संग्रह पिछले 15 सालों से उनकी अटारी में रखा धूल खा रहा था।

उन्होंने बताया कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कार्ड इतने कीमती हैं, जब तक कि उन्होंने अपने स्थानीय अखबार में यह नहीं पढ़ा कि ऐसा एक कार्ड 7 लाख रुपये से ज्यादा की कीमत पर बिकता है।

बस फिर क्या था, उन्होंने अपने संग्रह को बेचने का फैसला किया।