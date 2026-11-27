नीलामीघर का अनुमान था कि इस अनामांकित पेंटिंग की कीमत 92 से 139 करोड़ रुपये तक लग सकती है। हालांकि, इसने उम्मीद से ज्यादा कमाई की।

सोथबी ने कहा, "लाल रंग शायद रोथको का सबसे महत्वपूर्ण रंग है, प्रतीकात्मक और सौंदर्य, दोनों ही दृष्टियों से। यह कैनवास मानवीय भावनाओं की व्यापकता को व्यक्त करने में उनके रंगों पर अधिकार को दर्शाता है।"

वह पहले भी अपनी कई पेंटिंग में इस रंग को इस्तेमाल कर चुके हैं।