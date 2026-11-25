मैक्स ओपेनहाइमर की पेंटिंग

नीलामी में बिकी मैक्स ओपेनहाइमर की 90 वर्षों से खोई पेंटिंग, कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान

लेखन अंजली 01:32 pm Nov 25, 202601:32 pm

क्या है खबर?

कला जगत में 'MOPP' नाम से प्रसिद्ध मैक्स ओपेनहाइमर एक ऑस्ट्रियाई चित्रकार थे, जिन्होंने अपने करियर के दौरान कई खूबसूरत पेंटिंग्स बनाईं। इन पेंटिंग्स को खरीदने के लिए आज भी लोग लाखों-करोड़ों खर्च कर देते हैं। इसी कड़ी में अब मैक्स द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग ने नीलामी में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मैक्स की 'द हेस क्वार्टेट स्ट्रिंग क्वार्टेट' नामक पेंटिंग एक नीलामी में 3.91 मिलियन डॉलर (36 करोड़ रुपये से ज्यादा) में बिकी है।