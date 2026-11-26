व्यक्ति ने लगाया पेट्रोल का लंगर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

व्यक्ति ने लगाया पेट्रोल का लंगर, सोशल मीडिया से मिल रही तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं

लेखन अंजली 03:13 pm Nov 26, 202603:13 pm

क्या है खबर?

सिख धर्म में लंगर एक नि:शुल्क सेवा होती है, जिसमें अक्सर खान-पान की चीजें बांटी जाती हैं। हालांकि, बीती 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती के अवसर पर एक व्यक्ति ने पेट्रोल का लंगर करके सभी को हैरान कर दिया है। पंजाब के लुधियाना में पंकज कुमार नामक एक व्यक्ति ने सिख परंपरा को नया रूप देते हुए वाहन चालकों को मुफ्त पेट्रोल और डीजल बांटा, जिसके बारे में जानकर सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं साझा कर रहे।