क्रेडिट कार्ड पर खरीदी BMW (प्रतीकात्मक तस्वीर)

व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड्स से खरीदी 85 लाख की कीमत वाली BMW कार, लोग हुए दंग

लेखन सयाली 11:09 am Nov 24, 202611:09 am

क्या है खबर?

BMW जैसी महंगी कार खरीदना हर किसी का सपना होता है, जिसके लिए पैसे जुटाने में सालों लग जाते हैं। हालांकि, एक व्यक्ति ने ऐसे अनोखे तरीके से BMW खरीदी कि इंटरनेट पर लोगों के होश उड़ गए। रेडिट के एक उपयोगकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड्स के जरिए 85 लाख रुपये की कीमत वाली BMW कार खरीद ली। उनके इस दावे ने लोगों को चौका दिया है और सभी जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ।