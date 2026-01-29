LOADING...
दोस्तों के प्यार भरे वीडियो ने किया चमत्कार, 55 दिन बाद कोमा से बाहर आया बच्चा
लेखन सयाली
Jan 29, 2026
11:53 am
क्या है खबर?

कोमा एक ऐसी अवस्था है, जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक बेहोशी में रहता है और अपने आस-पास की चीजों से अनजान रहता है। कोमा की अवधि कुछ मिनटों से लेकर कई सालों तक हो सकती है। चीन का रहने वाला एक बच्चा भी इस स्थिति का शिकार हो गया था। वह 55 दिनों तक कोमा में रहा, लेकिन उसके दोस्तों का प्यार उसे होश में ले आया। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह चमत्कार कैसे संभव हुआ।

मामला

कार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ था बच्चा

बच्चे का नाम लियू चुक्सी है, जो 8 साल का है और हुनान प्रांत में रहता है। 2025 के नवंबर महीने में एक कार दुर्घटना के चलते वह कोमा में चला गया था। दुर्घटना में उसके मस्तिष्क में गंभीर चोटें आईं थीं और फेफड़ों में भी घाव हुए थे। डॉक्टर के निरंतर प्रयासों के बाद भी लियू को होश नहीं आया। परिवार वालों को सूचित कर दिया गया था कि उसके होश में आने की उम्मीद बहुत कम है।

प्रयास

मां ने नहीं छोड़ी थी उम्मीद की डोरी

लियू की मां ने हार नहीं मानी और उसे कई अस्पताल लेकर गईं। एक डॉक्टर ने बताया कि परिचित आवाजें या पसंदीदा संगीत मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों को उत्तेजित कर सकते हैं और उसे जगा सकते हैं। वह हर दिन लियू को स्कूल का सुबह उठने वाला संगीत और एक्सरसाइज के गीत सुनाने लगीं। वहीं, लियू के शिक्षक ने उसके सहपाठियों को उसके लिए भावुक वीडियो बनाने के लिए कहा।

वीडियो

बच्चों के प्यार ने दिखाया असर

जब सारी आस टूटने लगी तब बच्चों के प्यार भरे वीडियो आशा की किरण बनकर आए। एक बच्चे ने वीडियो में कहा, "लियू, जल्दी उठो, चलो साथ में फुटबॉल खेलते हैं।" किसी ने लियू का पसंदीदा गाना गया तो किसी ने उसे स्कूल के मजेदार किस्से सुनाए। एक बच्ची ने आस लगाकर कहा, "हम तुम्हें याद करते हैं, अगर तुम हमें सुन रहे हो तो आखें खोलो।" लियू के शिक्षक ने उसके लिए गणित के पाठ भी रिकॉर्ड किए थे।

होश

55 दिनों बाद खुली थीं लियू की आखें

लियू की मां रोज उसके सिरहाने बैठकर उसे सारे वीडियो सुनाया करती थीं। 45 दिनों तक कोमा में रहने के बाद, लियू ने पहली बार अपनी पलकें झपकाईं थीं। कुछ दिनों बाद जब उसने अपने शिक्षक की आवाज सुनी तो वह मुस्कुराया। 55 दिनों के संघर्ष के बाद आखिरकार उसने अपनी आखें खोलीं और अपना बायां हाथ हिलाने में सफल रहा। इस खुशी में उसके सभी सहपाठी शिक्षक के साथ उससे मिलने अस्पताल भी गए।

सेहत

लियू की सेहत है पहले से बेहतर

सभी बच्चे लियू के लिए ग्रीटिंग कार्ड और खिलौने लेकर गए थे। शिक्षक ने मजाक में लियू से कहा, "तुम्हें होमवर्क नहीं करना पड़ेगा।" यह सुनकर लियू खुशी से अपनी आंखें खोलने और जवाब में हाथ हिलाने की कोशिश करने लगा था। लियू की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में अभी समय लगेगा। उसकी मां ने इसे एक चमत्कार माना और डॉक्टर, बच्चों और शिक्षक को शुक्रिया कहा।

