जेपी मॉर्गन का चांदी का सूप का कटोरा होगा नीलाम (तस्वीर: क्रिस्टीज)

जेपी मॉर्गन का चांदी का सूप का कटोरा होगा नीलाम, 74 करोड़ में बिकने की उम्मीद

लेखन सयाली 02:04 pm Nov 24, 202602:04 pm

क्या है खबर?

जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन एक अमेरिकी फाइनेंसर और बैंकर थे, जिन्होंने 'गिल्डेड एज' के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। अब उनकी एक सदियों पुरानी कीमती वस्तु की नीलामी होने वाली है। मॉर्गन का चांदी से बना एक विशाल सूप का कटोरा नीलामी के लिए उपलब्ध है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यह ऐतिहासिक कटोरा 74 करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत पर बिक सकता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।