महिला की आखरी ख्वाहिश के लिए अस्पताल बना क्लास

कैंसर पीड़ित 18 साल की युवती की आखिरी इच्छा पूरी, अस्पताल को बनाया गया क्लास रूम

लेखन सयाली 10:41 am Nov 21, 202610:41 am

क्या है खबर?

चीन से एक भावुक करने वाली खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर लोगों की आखें नम हो रही हैं। यहां कैंसर से जूझ रही एक युवती की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनके स्कूल के सहपाठियों ने अस्पताल के कमरे को ही क्लास रूम में बदल दिया। युवती अपनी मौत से पहले अपने सहपाठियों के साथ एक आखिरी बार स्कूल के दिनों की तरह पढ़ाई करना चाहती थीं। उनके शिक्षकों और सहपाठियों ने मिलकर उनकी इच्छा पूरी की।