28 अगस्त, 1963 को 'लिंकन मेमोरियल' की सीढ़ियों से किंग ने यह भाषण दिया था, जिसने गुलामी और भेदभाव की शर्मनाक विरासत पर आवाज उठाई थी और अमेरिका के अश्वेत नागरिकों के लिए भविष्य में समानता की उम्मीद जगाई थी।

7 पन्ने के इस ड्राफ्ट को पीले रंग के कागजों पर किंग ने भाषण देने से 12 घंटे पहले अपने होटल के कमरे में लिखा था। इस पर नीली स्याही से इतिहास के एक अहम पल के बोल दर्ज हैं।