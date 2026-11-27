यह अजीबो-गरीब घटना 31 साल की हाना के साथ हुई, जो जर्मनी के गेल्सेनकिर्चेन की रहने वाली हैं। वह 25 अक्टूबर को आर्थिक और शैक्षणिक दबाव से परेशान हो कर टहलने निकल गई थीं।

उन्होंने एक बच्चों के खेलने वाले मैदान में बेंच पर बैठकर अपनी रिश्तेदार को फोन मिलाया और बात करने लगीं।

वह दुखी होने की वजह से रोते हुए उनसे बात कर रही थीं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं।