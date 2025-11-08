एशिया में निभाए जाने वाले 5 विचित्र रिवाज, जिनके बारे में सुनकर आप रह जाएंगे दंग

एशिया दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला महाद्वीप है। यहां आपको विविध संस्कृतियां, भाषाएं, धर्म, सभ्यताएं देखने को मिल जाएंगी। जाहिर सी बात है कि इतने विशाल महाद्वीप में कुछ विचित्र रिवाज भी छिपे होंगे ही। आज हम ऐसी ही 5 परंपराओं के बारे में बात करने वाले हैं, जो बेहद अजीब और हैरान करने वाली हैं। इन सभी रिवाजों के पीछे कोई न कोई सांस्कृतिक महत्व जरूर होता है।

#1 शोगात्सु महोत्सव नए साल पर जापान में एक विचित्र त्योहार मनाया जाता है, जिसे शोगात्सु महोत्सव कहते हैं। इसके दौरान लजीज पकवान बनाए जाते हैं और कई दिनों तक जश्न मनाया जाता है। हालांकि, इस पर्व की अजीब परंपरा यह है कि इस दिन जापानी लोग मौत को महसूस करने की कोशिश करते हैं। वे मरने की मानसिक तैयारी करते हैं और ताबूत में लेटने का अनुभव लेते हैं। साथ ही वे मौत से जुड़े पाठ भी पढ़ते हैं।

#2 न्येपी साल में एक दिन ऐसा होता है, जब पूरे बाली की सड़कें वीरान रहती हैं। ऐसा न्येपी पर्व के दिन होता है, जिसे 'शांति का दिन' कहते हैं। यह एक हिंदू उत्सव है, जिसमें पूरा द्वीप सचमुच बंद हो जाता है। सड़कों पर कोई वाहन नहीं चलते, काम करने की इजाजत नहीं होती और सभी लोग घरों में रहते हैं। ऐसा करके लोग बुरी आत्माओं को यह विश्वास दिलाते हैं कि बाली में कोई नहीं रहता, ताकि वे चली जाएं।

#3 थाईपुसम मलेशिया में मनाया जाने वाला थाईपुसम त्योहार आपको हैरत में डाल देगा। इस दिन लोग अपने शरीर को भालों, सुई और अन्य धातु की वस्तुओं से छेदते हैं। ऐसा करने का मकसद अपने गुनाहों की सजा भुगतना, भगवान को खुश करना और उनकी कृपा पाना है। थाईपुसम वाले दिन एक जुलुस भी निकाला जाता है, जो कुआलालंपुर में स्थित गुफाओं तक जाता है। कुछ लोग इस दौरान कंधे पर भार उठाकर भी चलते हैं।

#4 होक्कइ हेसो मत्सुरी जापान के होक्काइडो का एक उत्सव आपको पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देगा। इसे होक्कइ हेसो मत्सुरी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है 'नाभी का त्योहार'। इस दिन लोग अपने पेट पर पेंटिंग करके मजेदार चित्र बनाते हैं, जिनका मुंह उनकी नाभी होती है। इस विचित्र लुक में वे शहर के फुरानो नामक स्थान पर इखट्टा होते हैं और पारंपरिक डांस करते हैं। इसके बाद वे शहर की सड़कों पर बेली डांस करते हुए चलते हैं।