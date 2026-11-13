अमेरिकी परिवार में एक ही दिन जन्मी पांचवीं पीढ़ी (तस्वीर: GBWR)

अमेरिकी परिवार में एक ही तारीख पर हुआ पांचवीं पीढ़ी का जन्म, बना विश्व रिकॉर्ड

लेखन सयाली 12:31 pm Nov 13, 202612:31 pm

क्या है खबर?

किसी परिवार में एक ही दिन 2 लोगों का जन्मदिन होना संजोग हो सकता है। हालांकि, अगर ऐसा बार-बार हो तो यह किसी अजूबे से कम नहीं कहलाएगा। ऐसा ही कुछ अमेरिका के हार्लो परिवार में हुआ है, जहां उनकी पांचवी पीढ़ी का जन्म एक ही तारीख पर हुआ है। 14 सितंबर, 2025 को आर्थर बेल का जन्म हुआ तो उनके माता-पिता खुशी से फूले नहीं समाए। आइए जानते हैं इसी तारीख पर उनके परिवार में किस-किस का जन्मदिन पड़ा।