सूजल ने बैटमैन के वीडियो की एक सीरीज बना दी है, जिसके खबर लिखे जाने तक 9 वीडियो आ चुके हैं। इसमें वह असल बैटमैन की तरह अपने गांव वालों को 'जोकर' के आतंक से बचाते हैं।

हालिया वीडियो में एक नए खलनायक की एंट्री हुई है, जो अपनी आखों से लेजर फेंककर बैटमैन की झोपड़ी में आग लगा देता है। प्रशंसक इस सीरीज को खूब प्यार दे रहे हैं और नए वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं।