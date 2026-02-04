11 महीने से लापता थी पालतू बिल्ली, माइक्रोचिप की बदौलत मालिक के पास लौटी

जिनके घर पर पालतू जानवर होते हैं, वो ही उनसे बिछड़ने का दुख समझ सकते हैं। अगर वह एक पल के लिए भी आखों से ओझल हो जाए तो दिल बैठ जाता है। ऐसा ही अमेरिका के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुआ था, जिनकी पालतू बिल्ली अचानक लापता हो गई थी। उनकी बिल्ली 11 महीनों से लापता थी और वह उसकी तलाश करते-करते थक चुके थे। हालांकि, बिल्ली में लगी माइक्रोचिप की बदौलत वह घर वापस लौट सकी।

मामला स्वास्थ्य जांच के बाद चला माइक्रोचिप का पता यह बिल्ली अमेरिका के मिसौरी राज्य की सड़कों पर बेबस घूम रही थी। तभी अचानक रेमोर पशु नियंत्रण केंद्र के एक कर्मचारी की उस पर नजर पड़ गई। बस फिर क्या था, वह उसे उठाकर अपने केंद्र ले गए और उसकी स्वास्थ्य जांच करवाई। स्कैन करने के बाद पाता चला कि बिल्ली के शरीर में एक माइक्रोचिप लगी हुई है। यही माइक्रोचिप बिल्ली के असली मालिक को खोलने का एक जरिया बन गई।

खोज माइक्रोचिप के जरिए मिली मालिक की जानकारी जब कर्मचारियों ने बिल्ली के शरीर में लगी माइक्रोचिप को निकाला तो उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई। दरअसल, इसमें बिल्ली के मालिक की सारी जरूरी जानकारी मौजूद थी। इस छोटी-सी चिप में मालिक के नाम और नंबर के साथ-साथ उनका पता तक लिखा हुआ था। कर्मचारियों ने देरी न करते हुए तुरंत मालिक से संपर्क किया और उन्हें बिल्ली के बारे में बताया। 11 महीने के लंबे इंतजार के बाद मालिक अपनी बिल्ली से दोबारा मिल सके।

Advertisement

पोस्ट कर्मचारियों ने कही यह बात इस बिल्ली का नाम हैरियट है, जो अब खुशी-खुशी अपने परिवार के साथ रह रही है। पशु नियंत्रण केंद्र के कर्मचारी यह नेक काम करके बेहद खुश हैं। उन्होंने इस भावुक कर देने वाली कहानी को सोशल मीडिया पर भी साझा किया। पोस्ट में लिखा गया, "मिलिए हैरियट से। उसकी माइक्रोचिप की जानकारी अपडेट थी, इसलिए हम उसके परिवार से संपर्क कर पाए और उसे उनसे मिला पाए।" इससे माइक्रोचिप का महत्व भी उजागर हुआ है।

Advertisement