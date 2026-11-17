परिवार ने पैसे बचाने के लिए अनजानों के साथ लिया घर

कनाडा: पैसे बचाने के लिए परिवार ने बिलकुल अनजान लोगों के साथ मिलकर खरीदा घर

लेखन सयाली 04:55 pm Nov 17, 202604:55 pm

क्या है खबर?

घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, जिसमें कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई तक लग जाती है। हालांकि, कुछ लोगों की सालों की मेहनत के बाद भी वे घर नहीं ले पाते हैं। जब कनाडा के एक परिवार को समझ आया कि वह सालों-साल घर खरीदने के पैसे नहीं जुटा पाएगा तो उन्होंने एक विचित्र समाधान खोजा। इस परिवार ने एक बिलकुल ही अनजान परिवार के साथ मिलकर घर खरीद लिया, जिसमें वे मिलकर रहते हैं।