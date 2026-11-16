एक व्यक्ति को लोगों के चेहरों में नजर आती है बिल्ली की आंखें

दिमाग की सर्जरी का अजीबो-गरीब असर, व्यक्ति को इंसानी चेहरे में दिखने लगी बिल्ली की आंखें

लेखन सयाली 05:05 pm Nov 16, 202605:05 pm

क्या है खबर?

दिमाग की सर्जरी जोखिम भरी होती है, जिसका असर बाद में भी सेहत पर पड़ता है। हालांकि, अमेरिका के एक व्यक्ति पर इसका इतना गंभीर असर पड़ा कि वह एक अजीबो-गरीब बीमारी का शिकार हो गए। 28 साल के कार्ल को विचित्र बीमारी हुई है, जिसके बाद से उन्हें इंसानों के चेहरों में अपनी पालतू बिल्ली की आखें नजर आने लगी हैं। उन्हें इंसानों के चेहरे पर बिल्ली जैसी पुतलियां, आंखों के आसपास का आकार और धारियां दिखाई देती हैं।