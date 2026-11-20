राजा भैया की रामकथा में पहुंचे 'गोल्ड मैन (तस्वीर: एक्स)

6 किलो सोने से लदकर राजा भैया की रामकथा में पहुंचे बिहार के 'गोल्ड मैन'

लेखन सयाली 04:10 pm Nov 20, 202604:10 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित कुंडा में उस वक्त लोगों के होश उड़ गए, जब वहां 6.3 किलो सोने से लदा एक व्यक्ति पहुंचा। यह व्यक्ति और कोई नहीं, बल्कि बिहार का जाना-माना 'गोल्ड मैन' था। प्रेम कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया द्वारा आयोजित रामकथा में 10 करोड़ की कीमत जितना सोना पहनकर दमदार एंट्री मारी और उनके आने से सभी लोगों की आखें फटी की फटी रह गईं।