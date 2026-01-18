महिला जिस मिट्टी के बर्तन को समझ रही थी कचरा, 29 लाख रुपये लगी उसकी कीमत

कई बार हम जिस चीज को बेकार समझते हैं, वह असल में बेशकीमती निकलती है। ऐसा ही कुछ अमेरिका की एक बुजुर्ग महिला के साथ हुआ है। दरअसल, उनके घर में एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था, जिसे वह कचरा समझ रही थीं। हालांकि, जब वह उसे नीलामी के लिए ले गईं तो उसकी कीमत लाखों में लगी। इसके बाद महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आइए इस अनोखे मामले को विस्तार से जानते हैं।

मामला सालों से महिला के घर में रखा था बर्तन महिला की उम्र 91 साल है और वह नेब्रास्का राज्य की रहने वाली हैं। उनका नाम लोइस जर्गेंस है और उनके पास यह दुर्लभ बर्तन सालों से मौजूद था। वह उसे मामूली समझती थीं और उसके ऊपर बोर्ड रखकर उसे मेज की तरह इस्तेमाल करती थीं। पिछले साल की गर्मियों में उन्होंने सोचा कि इसे कचरे वाली सेल में बेच देना सही रहेगा। उन्हें उम्मीद थी कि यह मिट्टी का बर्तन 1,817 रुपये तक बिक जाएगा।

नीलामी कब और कहां हुई बर्तन की नीलामी? जर्गेंस के 91वें जन्मदिन पर उन्हें एक बड़ी खुशखबरी मिली। दरअसल, 10 जनवरी को केन ब्रामेर नाम के व्यक्ति ने बर्तन की नीलामी का आयोजन किया। नीलामी में 300 लोग शामिल हुए थे और उसे फेल्प्स काउंटी 4-एच बिल्डिंग में आयोजित किया गया था। भीड़ में से अचानक एक आदमी खड़ा हुआ और उसने बर्तन के लिए 29 लाख रुपये की बोली लगा डाली। बस फिर क्या था, यह दुर्लभ बर्तन उनके नाम कर दिया गया।

कीमत कीमत जानकर नहीं रहा महिला की खुशी का ठिकाना जिस वक्त बर्तन की नीलामी हो रही थी, तब जर्गेंस चर्च गई हुईं थीं। हालांकि, जब वह दोपहर में वापस आईं तो ब्रामेर ने उन्हें मंच पर बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा, "आपको क्या लगता है कि बर्तन कितने में बिका होगा?" जर्गेंस को लग रहा था कि उन्हें बर्तन के बदले 9,087 रुपये मिले होंगे। हालांकि, जब उन्हें इसकी असली कीमत का पता चला तो वह खुशी से झूम उठीं।

बर्तन क्या है इस बर्तन की खासियत? यह बर्तन रेड विंग स्टोनवियर एंड पॉटरी कंपनी का है। यह 30 गैलन का है, जो इसे बहुत दुर्लभ बनाता है। इसके कोनों पर स्टेंसिलिंग भी की गई है, जो बिल्कुल भी आम नहीं है। ऐसे दुनियाभर में केवल 4 या 5 ही बर्तन मौजूद हैं। इसे मिनेसोटा के रेड विंग के आस-पास की जमीन से निकाली गई मिट्टी से बनाया गया था। 1800 के दशक के आखिर में एक बड़ी भट्टी में इसे पकाया गया था।