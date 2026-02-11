ये नन्हें खरगोश असल में हैं बहुत होनहार, कायम कर चुके हैं अनोखे विश्व रिकॉर्ड

खरगोश छोटे और प्यारे दिखने वाले पालतू जानवर होते हैं, जिनका चंचल स्वाभाव दिल जीत लेता है। आपको खरगोश दिनभर खेलते-कूदते और शरारत करते नजर आ जाएंगे। हालांकि, कुछ ऐसे होनहार खरगोश भी होते हैं, जो अपनी प्रतिभा से इतिहास रच डालते हैं। आज हम आपको कुछ प्रतिभाशाली खरगोशों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होनें कुछ कमाल के विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं। इनकी कहानी आपको हैरत में डालेगी और प्रेरित भी करेगी।

#1 सबसे लंबी छलांग लगाने वाला खरगोश खरगोश छलांग लगाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। औसतन, एक स्वस्थ वयस्क खरगोश 2 से 4 फीट ऊंचा कूद सकता है। हालांकि, डेनमार्क के एक खरगोश ने अपनी लंबी छलांग के जरिए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इस खरगोश का नाम याबो था, जिसने 3 मीटर यानि 9 फीट 9.6 इंच लंबी छलांग लगाई थी। यह कमाल उसने 12 जून, 1999 को किया था और अब तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका है।

#2 सबसे लंबा खरगोश आम तौर पर खरगोश छोटे होते हैं, लेकिन उनका आकार उनकी नस्ल पर निर्भर करता है। हालांकि, फ्लेमिश जायंट प्रजाति खरगोशों की सबसे बड़ी नस्ल है। इसी प्रजाति के एक खरगोश ने दुनिया के सबसे बड़े खरगोश का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसका नाम डारियस है, जो कि यूनाइटेड किंगडम (UK) का रहने वाला है। उसकी लंबाई 4 फीट 3 इंच यानि 129 सेंटीमीटर है। उसकी मालकिन एनेट एडवर्ड्स को उस पर गर्व है।

Advertisement

#3 सबसे ज्यादा जीने वाला खरगोश खरगोश औसतन 3 से 5 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन उनका जीवन काल उनकी नस्ल पर निर्भर करता है। हालांकि, 1964 में एक खरगोश का जन्म हुआ था, जो 18 साल और 10.75 महीने तक जीवित रहा था। यह दुनिया का सबसे लंबे समय तक जीने वाला खरगोश कहलाया और 1983 में दुनिया को अलविदा कह गया। इस खरगोश का नाम फ्लॉपी था, जो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था।

Advertisement