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बिना हाथों वाली तैराक ने 20 किलोमीटर तैरकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया को दी चुनौती
बिना हाथों वाली महिला ने बनाया विश्व रिकॉर्ड (तस्वीर: गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स)

बिना हाथों वाली तैराक ने 20 किलोमीटर तैरकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया को दी चुनौती

लेखन अंजली
Sep 02, 2026
05:51 pm
क्या है खबर?

हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियों में लिखा था कि 'लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती' और ये पंक्तियां ऑस्ट्रेलिया की केरी-ली गोकेल नाम की एक महिला के जीवन पर बिल्कुल फिट बैठती है। गोकेल के दोनों हाथ नही हैं और इसके बावजूद उन्होंने 20 किलोमीटर से ज्यादा तैराकी कर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है।

कैटेगरी

गोकेल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की खास कैटेगरी में मिली मान्यता

अपने गृह राज्य क्वींसलैंड में कैप्रिकॉर्न तट पर स्थित ग्रेट केपेल आइलैंड पर कुल 20.4 किलोमीटर (12.7 मील) की दूरी तय करने वाली गोकेल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की AA3 इंपेयरमेंट कैटेगरी यानी विकलांगता श्रेणी में सबसे लंबी तैराकी के लिए मान्यता दी गई है।

इस कैटेगरी में तैराकों को तैरने में मदद करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करने की इजाजत होती है।

रिकॉर्ड

ऐसे गोकेल ने बनाया अपना रिकॉर्ड

ओपन-वॉटर स्विमर गोकेल ने यह रिकॉर्ड अपने एक साथी तैराक जोप बुइज के साथ बनाया है।

जोप उनके साथ इसलिए थे ताकि किसी भी मुश्किल स्थिति में मदद मिल सके और पानी में रहते हुए उन्हें खाना-पीना दिया जा सके।

सुरक्षा कारणों के कारण गोकेल को ऐसी छूट दी गई थी क्योंकि उन्हें एक खास तरीके से तैरना पड़ता है।

तैरते समय गोकेल पीठ के बल होती हैं और आगे बढ़ने के लिए पैरों का इस्तेमाल करती हैं।

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जन्मजात स्थिति

एक दुर्लभ जन्मजात स्थिति के कारण नहीं थे गोकेल के हाथ

गोकेल 'कंजेनिटल अमेलिया' नाम की जन्मजात स्थिति के कारण बिना हाथों के पैदा हुई थीं, लेकिन बिना हाथों के भी उन्होंने अपना सपना पूरा किया इसलिए उन्हें 'विंगलेस वॉरियर' उपनाम दिया गया है।

गोकेल ने बताया कि साल 2005 में उनके स्विमिंग कोच ने उन्हें ओपन-वॉटर स्विमिंग करने का सुझाव दिया और फिर उन्होंने गिनीज रिकॉर्ड बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और कई प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया।

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बयान

रिकॉर्ड बनाकर बहुत खुश हैं गोकेल

गोकेल के लिए अपना रिकॉर्ड कंफर्म होना बहुत बड़ी खुशी की बात है।

उन्होंने कहा, "यह किसी सपने जैसा लगता है। मुझे गर्व है और ओपन-वॉटर स्विमिंग के इतिहास का हिस्सा बनना बहुत शानदार है।"

उन्होंने आगे कहा कि रिकॉर्ड भले ही उनका है, लेकिन इसके पीछे उनके परिवार और दोस्तों का सहयोग छिपा है।

गोकेल को उम्मीद है कि यह रिकॉर्ड दूसरों को भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और कुछ नया आजमाने के लिए प्रेरित करेगा।

अन्य रिकॉर्ड्स

गोकेल के अलावा इन विकलांग पुरुषों ने भी बनाए हैं अनोखे रिकॉर्ड्स 

गोकेल से पहले कुछ अन्य विकलांग लोग भी अनोखे रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम (UK) के क्रेग वुड नामक पुरुष शामिल हैं, जो अकेले समुद्र पार करने वाले पहले ट्रिपल एम्प्यूटी (जिनके शरीर के तीन अंग नहीं हैं) हैं।

इसके अतिरिक्त UK के ही जॉनी हंटिंगटन नामक पुरुष हैं, जो अकेले और बिना किसी मदद के साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाले पहले दिव्यांग व्यक्ति हैं।

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