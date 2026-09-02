बिना हाथों वाली महिला ने बनाया विश्व रिकॉर्ड (तस्वीर: गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स)

बिना हाथों वाली तैराक ने 20 किलोमीटर तैरकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया को दी चुनौती

लेखन अंजली 05:51 pm Sep 02, 202605:51 pm

क्या है खबर?

हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी एक कविता की कुछ पंक्तियों में लिखा था कि 'लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती' और ये पंक्तियां ऑस्ट्रेलिया की केरी-ली गोकेल नाम की एक महिला के जीवन पर बिल्कुल फिट बैठती है। गोकेल के दोनों हाथ नही हैं और इसके बावजूद उन्होंने 20 किलोमीटर से ज्यादा तैराकी कर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है।