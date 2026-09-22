दुनिया की सबसे युवा योगा इंस्ट्रक्टर फीनिक्स (तस्वीर: गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स)

मिलिए दुनिया की सबसे कम उम्र की योगा इंस्ट्रक्टर से, उम्र जानकर हो जाएंगे हैरान

लेखन अंजली 12:29 pm Sep 22, 202612:29 pm

क्या है खबर?

योग एक ऐसी गतिविधि है, जो शारीरिक और मानिसक स्वास्थ्य से जुड़े कई लाभ प्रदान कर सकती है, लेकिन आपको मालूम है कि यह किसी पहचान भी बन सकती है। हम अमेरिका की रहने वाली उस बच्ची की बात कर रहे हैं, जिसने 5 साल की उम्र में 200 घंटे का योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स पूरा करके सबसे कम उम्र की महिला योगा इंस्ट्रक्टर का रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है।