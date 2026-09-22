मिलिए दुनिया की सबसे कम उम्र की योगा इंस्ट्रक्टर से, उम्र जानकर हो जाएंगे हैरान
क्या है खबर?
योग एक ऐसी गतिविधि है, जो शारीरिक और मानिसक स्वास्थ्य से जुड़े कई लाभ प्रदान कर सकती है, लेकिन आपको मालूम है कि यह किसी पहचान भी बन सकती है। हम अमेरिका की रहने वाली उस बच्ची की बात कर रहे हैं, जिसने 5 साल की उम्र में 200 घंटे का योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स पूरा करके सबसे कम उम्र की महिला योगा इंस्ट्रक्टर का रिकॉर्ड बनाया है और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है।
उम्र
महज 3 महीने की उम्र में बच्ची ने योगा क्लास को किया ज्वाइन
बच्ची का नाम फीनिक्स गिजेल हिक्स है और जब वह महज 3 महीने की थी, तब उसने अपनी मां सिडनी के साथ अपनी पहली योगा क्लास में हिस्सा लिया था।
4 साल की उम्र तक वह ज्यादा मुश्किल योगा सेशन में भी शामिल होने लगी और जल्द ही वह अपनी मां के साथ योगा सिखाने लगी।
फीनिक्स का कहना है कि उसे अपनी मां के साथ योगा क्लास लेना बहुत पंसद है और उनकी मां ही उसकी प्रेरणास्त्रोत हैं।
मेहनत
योगा इंस्ट्रक्टर बनने के लिए फीनिक्स ने की कड़ी मेहनत
ज्यादातर बड़ों के लिए योग सिखाने का सर्टिफिकेट पाना मुश्किल होता है, लेकिन छोटी फीनिक्स ने अपनी उम्र को अपने रास्ते की रूकावट नहीं बनन दिया।
फिनिक्स ने बताया, 'मुझे याद है कि बड़ो की क्लास में मैं अकेली बच्ची थी। मुझे बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ी और शरीर की बनावट के बारे में जानने के साथ रोजाना क्लास लेनी पड़ी। इसके अतिरिक्त प्रैक्टिस टीचिंग के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी।'
शुरूआत
ऐसे अपनी योगा क्लास को शुरू करती है फीनिक्स
अपनी क्लास शुरू करने से पहले फीनिक्स अपने फ्लो की प्रैक्टिस करती है, फिर वह अपनी सांसों पर ध्यान देती है, ताकि वह शांत रहे और उसकी एनर्जी बैलेंस रहे।
फीनिक्स का सबसे पसंदीदा योगासन वृक्षासन है क्योंकि इसके जरिए संतुलन बनाने का प्रयास अच्छे से हो जाता है।
फीनिक्स की मां मे कहा कि उन्हें उसकी कामयाबी पर बहुत गर्व है और वह बहुत अच्छे से अपनी योगा क्लास को मैनेज करती है।
अन्य रूचि
अपनी पहली किताब भी प्रकाशित कर चुकी है फीनिक्स
फीनिक्स ने हाल ही में अपनी पहली किताब प्रकाशित की है, जिसमें उसने सांस की तकनीकों के बारे में बताया।
फीनिक्स का कहना है कि उसे उम्मीद है कि उसकी किताब दुनिया भर में सभी को प्रेरित करेंगी और सांस की तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी देगी।
फीनिक्स ने आगे कहा कि जब वह योगा नहीं करती है या किताब नहीं लिखती है तो खुद को विभिन्न चीजों में व्यस्त रखती है, जैसे घूमना, डांस करना आदि।