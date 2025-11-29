'सुनहरे खरगोश' की वजह से खजाने की खोज में निकले थे लोग, 96 लाख में बिका
सोने की हर वस्तु कीमती होती है और उसे खास वजह से बनाया गया हो, तब तो बात ही अलग है। ऐसा ही एक सोने का खरगोश हाल में नीलाम हुआ है, जिसकी वजह से खजाने की खोज शुरू हो गई थी। इसे किट विलियम्स नाम के कलाकार ने बनाया था और दफना दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी एक किताब में इस खरगोश को ढूंढने के सुराग छिपाए थे। आइए इसकी नीलामी के बारे में विस्तार से जानते हैं।
96 लाख लगी इस सुनहरे खरगोश की कीमत
इस सुनहरे खरगोश की नीलामी का आयोजन सोथबी नाम के नीलामीघर द्वारा करवाई गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह 96 लाख रुपये से भी ज्यादा की कीमत पर बेचा गया है। इससे पहले भी सोथबी ने ही इसे 1988 में नीलाम करवाया था। उस वक्त इसकी कीमत 37 लाख रुपये लगी थी। इसे यूनाइटेड किंगडम (UK) के रहने वाले एक संग्रहकर्त्ता ने खरीदा है, जिनकी पहचान गुप्त रखी गई है।
क्या है इस खरगोश की खासियत?
विलियम्स ने इस खरगोश को 1979 में बनाया था, जिसे 18 कैरट सोने से तैयार किया गया था। यह वक्त इसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपये हुआ करती थी। उन्होंने इसे बेडफोर्डशायर के एम्पथिल पार्क में दफना दिया था, ताकि मास्करेड किताब पढ़ने वाले लोग उसे खोज सकें। इसे धातु के डिटेक्टरों से बचाने के लिए टेराकोटा के ताबूत में रखा गया था और मोम से सील कर दिया गया था। आखिरकार, 1982 में इसे खोजा गया था।
सुनहरे खरगोश को ढूंढने के लिए लोगों ने की कड़ी मेहनत
विलियम्स ने खरगोश के प्रचार के लिए अमेरिका का दौरा किया था और कई टीवी शो में भी आए थे। उनकी सुरागों वाली कला पुस्तक महज 2 दिनों के अंदर ही बिक गई थी। पढ़ने वाले लोग उन्हें चिट्ठियां लिखा करते थे, ताकि वह उनकी सुनहरा खरगोश ढूंढने में मदद कर सकें। एक एयरलाइन ने '10-दिवसीय मास्करेड ट्रेजर टूर' भी आयोजित किया था, जहां यात्रियों को टिकट के साथ फावड़े और ब्रिटेन के नक्शे दिए गए थे।
किसने खोजा था यह खरगोश?
काफी मशक्कत के बाद अंत में डगल्ड थॉम्पसन नामक व्यक्ति ने सुनेहरा खरगोश ढूंढा था, जो फर्जी नाम केन थॉमस से जाने जाते थे। उन्होंने सभी से अनुरोध किया था कि उनका चेहरा कभी न दिखाया जाए और वह इंटरव्यू भी स्कार्फ पहनकर दिया करते थे। हालांकि, कुछ समय बाद वह विवादों में भी घिर गए थे। एक अखबार ने थॉम्पसन और विलियम्स की पूर्व प्रेमिका के बीच संबंध का खुलासा किया, जिसे सालों पहले पार्क में देखा गया था।