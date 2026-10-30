दुबई की कंपनी ने कर्मचारी को तोहफे में दी 4 करोड़ रुपये की लेम्बोर्गिनी उरुस

'रिचकी प्रॉपर्टीज' ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा करके नतालिया की तारीफों के पुल बांधें। कंपनी ने लिखा, 'Q1-Q3 तक अपना दबदबा बनाए रखा, जिससे उन्हें रिचकी टॉप परफॉर्मर ऑफ 2026 का खिताब मिला और वह सबसे बड़ा ग्रैंड प्राइज अपने नाम कर ले गईं।'

नतालिया ने पहले एक इंटरव्यू में कहा था, "मेरी निरंतरता एक खास लक्ष्य से आती है: निवेशकों को दुबई में निवेश करने में मदद करना। मैं हर सौदे में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती हूं।"