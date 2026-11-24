कंपनी दूर रहने वालों को नहीं देती नौकरी (प्रतीकात्मक तस्वीर: पिक्सेल)

दिल्ली की कंपनी ऑफिस से 40 मिनट से ज्यादा दूर रहने वालों को नहीं देती नौकरी

लेखन सयाली 12:12 pm Nov 24, 202612:12 pm

क्या है खबर?

हर कंपनी में कर्मचारियों को उनके काम, कौशल और डिग्री आदि के आधार पर नौकरी पर रखा जाता है। हालांकि, क्या हो अगर आपकी नौकरी आपको आपके घर और ऑफिस के बीच की दूरी देखने के बाद मिले? क्या हो अगर आप सिर्फ इसलिए इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाएं कि आप दूर रहते हैं? दिल्ली के एक स्टार्टअप के संस्थापक ऑफिस से 40 मिनट से ज्यादा दूरी पर रहने वालों को नौकरी पर रखना पसंद नहीं करते हैं।