इस व्यक्ति ने 30,000 किलोमीटर चलाई साइकिल, कैंसर अनुसंधान के लिए जुटाए लाखों रुपये

मार्क ने 8 जनवरी, 2025 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से अपनी यात्रा शुरू की और 324 दिनों में कुल 25 देशों की यात्रा करके वह 27 नवंबर, 2025 को वापस उसी जगह पहुंचे, जहां से उन्होंने शुरूआत की थी।

यह यात्रा पूरी करके मार्क साइकिल से दुनिया का चक्कर लगाने वाले सबसे उम्रदराज पुरुष बन गए हैं।

उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाकर न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर बैनेट नामक व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिनकी उम्र यात्रा करते समय 66 साल थी।