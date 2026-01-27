LOADING...
पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए 5 सराहनीय विश्व रिकॉर्ड, जिनसे आया समाज में बदलाव
पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड (तस्वीर: GBWR)

लेखन सयाली
Jan 27, 2026
11:45 am
पर्यावरण कार्यकर्ता कड़ी मेहनत और लगन से प्रकृति के संरक्षक की तरह काम करते हैं। वे धरती को प्रदूषण, विनाश और जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। दुनियाभर में कई ऐसे पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जिनके द्वारा उठाए गए कदम आज कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। आज के लेख में हम आपको पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए अनोखे विश्व रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे, जो वाकई काबिले तारीफ हैं।

3 दिन तक पेड़ को गले लगाने का रिकॉर्ड

केन्या की ट्रूफेना मुथोनी ने 3 दिनों तक यानि 72 घंटे तक पेड़ को गले लगाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। ऐसा करके वह मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना चाहती थीं। ट्रूफेना ने पहली बार फरवरी 2025 में कुल 48 घंटे तक पेड़ को गले लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। कुछ समय के लिए उनका यह रिकॉर्ड फ्रेडरिक बोआके ने तोड़ा। हालांकि, उन्होंने एक बार फिर इसे अपने नाम दर्ज करा लिया है।

5.1 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड

जुलाई 2016 में उत्तर प्रदेश के 8 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इस प्रयास के दौरान एक दिन में कुल 5.1 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। करीब 6,146 स्थानों पर 80 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ लगाए गए थे। यह प्रयास 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाकर 33 प्रतिशत करना था।

सबसे बड़ा लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण क्षेत्र बनाने का रिकॉर्ड

दक्षिणी अफ्रीका में स्थित कवांगो जाम्बेजी ट्रांसफ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र (KAZA TFCA) विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय अंतरराष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र है। यह 5 देशों में फैला है और कुल मिलाकर लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। इसने आधिकारिक तौर पर लुप्तप्राय प्रजातियों के परस्पर जुड़े, संरक्षित और टिकाऊ प्रबंधन का एक रिकॉर्ड स्थापित किया था। यहां अफ्रीका के लगभग आधे सवाना हाथियों को पनाह दी जाती है।

प्लास्टिक की बोतलों से सबसे बड़ी संरचना बनाने का रिकॉर्ड

प्लास्टिक की बोतलों से बनी सबसे ऊंची मूर्ति 29.92 मीटर की है, जो एक क्रिसमस ट्री है। इसे रीसायकल की हुई बोतलों से कोलंबिया के कॉम्प्लेजो कॉमर्शियल सेंट्रो चिया और अगुआ क्रिस्टल ने बनाया था। इस संरचना का निर्माण 4 नवंबर, 2023 को 96,865 बोतलों का उपयोग करके किया गया था। इस संरचना को बनाने में कुल 3 महीने की समय लगा था और इसमें 300 से ज्यादा लोगों ने हाथ बंटाया था।

सबसे ज्यादा प्लास्टिक की बोतल इखट्टा करने का रिकॉर्ड

भारत में 12 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा प्लास्टिक की बोतल इखट्टा करके एक उल्लेखनीय विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। यह उपलब्धि मुंबई स्थित बिसलेरी अंतरराष्ट्रीय प्राइवेट लिमिटेड और तमिलनाडु स्थित कोयंबटूर स्थित PSG कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस द्वारा हासिल की गई थी। 31 जनवरी, 2024 में कॉलेज के छात्रों ने मिलकर कुल 79,738.60 किलोग्राम प्लास्टिक की बोतलें जमा की थीं, जिन्हें बाद में रीसायकल किया गया था।

