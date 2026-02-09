दुनियाभर में वैलेंटाइन डे पर निभाई जाती हैं ये अजीबो-गरीब परंपराएं, उड़ा देंगी आपके होश

दुनियाभर के प्रेमी जोड़े सालभर एक खास दिन का इंतजार करते हैं, जो प्यार का दिन कहलाता है। हम बात कर रहे हैं वैलेंटाइन डे की, जो हर साल 14 फरवरी को पड़ता है। इस दिन प्रेमी जोड़े एक दूसरे को रोमांटिक तरीकों से प्यार जताते हैं। कोई गुलाब दे कर प्यार का इजहार करता है तो कोई अंगूठी पहनाकर रिझाता है। हालांकि, दुनिया के कुछ हिस्सों में वैलेंटाइन डे बड़े ही अजीब तरीके से मनाया जाता है।

#1 प्याज पर नाम लिखना जर्मनी की एक परंपरा प्यार को प्याज के साथ जोड़ती है। जी हां, यहां सदियों से जवान महिलाएं वैलेंटाइन वाले दिन एक मटके में कई प्याज रखती आई हैं। सभी प्याज पर एक-एक पुरुष का नाम लिखा होता है, जिन्हें वे अपना जीवनसाथी बनाना चाहती हैं। माना जाता है कि जिस नाम वाला प्याज सबसे पहले अंकुरित होता है, भविष्य में उसी पुरुष से नाम लिखने वाली महिला की शादी होती है।

#2 वाइट और ब्लैक डे मनाना दक्षिण कोरिया में वैलेंटाइन डे को वाइट और ब्लैक डे में बांटा गया है। 14 फरवरी को यहां की महिलाएं अपने-अपने पसंदीदा पुरुष के लिए चॉकलेट खरीदती हैं। जिन पुरुषों को चॉकलेट या तोहफे मिलते हैं, वे ठीक एक महीने बाद यानि 14 मार्च को प्रेमिका को तोहफे देते हैं। जिन लोगों को दोनों दिनों पर कुछ नहीं मिलता वे 14 अप्रैल को ब्लैक डे मनाते हैं। सभी सिंगल लोग मिलकर इस दिन जजामेयांग नूडल्स खा कर दुख मनाते हैं।

Advertisement

Advertisement

#4 खिड़कियों से चिल्लाकर साथी ढूंढना वैसे तो फ्रांस को प्यार का देश कहते हैं, लेकिन यहां भी प्यार ढूंढना आसान नहीं है। वैलेंटाइन के दिन यहां सिंगल महिलाओं का जमावड़ा लगता है, जो घर-घर जा कर चिल्लाते हुए प्यार ढूंढती हैं। जिन पुरुषों को वो पसंद आती हैं, वे उनका प्यार स्वीकार कर लेते हैं। हालांकि, जिन्हें दिन के अंत तक प्यार नहीं मिलता वे अलाव जलाकर इखट्टा होती हैं। इस आग में उन पुरुषों की तस्वीरें जलाई जाती हैं, जिन्होनें उन्हें ठुकराया होता है।