होम / खबरें / अजब-गजब की खबरें / फरवरी में मनाए जाने वाले विचित्र त्योहार, जिनके बारे में सुनकर नहीं होगा यकीन
लेखन सयाली
Feb 10, 2026
12:16 pm
क्या है खबर?

वैसे तो फरवरी को प्यार का महीना कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान वैलेंटाइन वीक पड़ता है। हालांकि, दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इस महीने विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ पर्व इतने अजीबो-गरीब होते हैं कि इनके बारे में जानकर हैरानी होना लाजमी है। आज के लेख में हम आपको ऐसे 5 त्योहारों के बारे में बताने वाले हैं। हम यह बात यकीन से कह सकते हैं कि आपने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा।

#1

बाल जमाने की प्रतियोगिता

कनाडा में भारी बर्फबारी देखने को मिलती है। इसका फायदा उठाते हुए यहां के लोग एक खास प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसे बाल जमाने वाली प्रतियोगिता कहा जाता है। जी हां, इसके दौरान लोग अपने बालों को अलग-अलग आकार में जमाते हैं। ऐसा करते समय प्रतियोगी एक्लिप्स नॉर्डिक हॉट स्प्रिंग्स में -20°C या उससे भी ठंडे पानी में डूबे रहते हैं। यह प्रतियोगिता 2011 से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रसिद्ध है।

#2

नंगा त्योहार

आप नाम सुनकर ही हैरत में पड़ गए होंगे, लेकिन जापान में नंगा त्योहार मनाने की परंपरा है। इसे हड़ाका मत्सुरी भी कहते हैं, जिसके दौरान हजारों जापानी पुरुष बिना कपड़ों के एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। वे केवल एक सफेद लंगोटी और मोजा पहनते हैं और हाथों में पवित्र छड़ियां लेकर लड़ाई करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करके वे शुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के लिए प्रार्थना करते हैं।

#3

किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक

हर साल फरवरी के महीने में पंजाब का अपना ओलंपिक होता है, जो लुधियाना में आयोजित होता है। इसे किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक कहा जाता है, जो गांव के लोगों के लिए होने वाला एक खेल महोत्सव है। इसके दौरान बड़े-बड़े बलवान मैदान में आते हैं और अलग-अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। इसकी शुरुआत 1933 में इंदर सिंह ग्रेवाल ने की थी। इस प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण बैलगाड़ी वाली दौड़, ऊंट वाली दौड़ और साहसिक करतब हैं।

#4

वियाना डो बोलो आटा महोत्सव

वियाना डो बोलो आटा महोत्सव स्पेन का एक प्राचीन कार्निवल है, जिसे गैलिसिया के वियाना डो बोलो में मनाया जाता है। इसे कई लोग एंट्रोइडो डी वियाना डो बोलो या फरिनाडा नाम से भी जानते हैं। इस महोत्सव के दौरान लोग एक दूसरे पर आटा फेंककर जश्न मनाते हैं। पुरुष महिलाओं पर और महिलाएं पुरुषों पर आटा फेंकती हैं। इसी बीच कुछ लोग लकड़ी के रंग-बिरंगे मास्क लगाकर और हाथों में छड़ियां लेकर परेड भी करते हैं।

#5

पानी चखने वाली प्रतियोगिता

वैसे तो पानी का कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन अमेरिका में पानी चखने वाली प्रतियोगिता की जाती है। इसे बर्कले स्प्रिंग्स इंटरनेशनल वाटर टेस्टिंग उत्सव कहते हैं, जो वेस्ट वर्जीनिया में आयोजित होता है। इसके दौरान 10 से 12 लोगों की एक निर्णायक समिति बनती है, जो अलग-अलग तरह का पानी चखती है। स्वाद, गंध और स्वाद के आधार पर अंतरराष्ट्रीय, नगरपालिका और बोतलबंद पानी की तुलना की जाती है। इस साल इस प्रतियोगिता को 26 साल हो जाएंगे।

