GTA खेलने के लिए सैनिकों ने बढ़ाई अपनी सेवा

GTA-6 खेलने के लिए नौकरी बढ़ाने को तैयार हुए 43 सैनिक, मिलेगी 4 दिन की छुट्टी

लेखन सयाली 10:49 am Nov 20, 202610:49 am

क्या है खबर?

13 साल के लंबे इंतजार के बाद ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 (GTA 6) आखिरकार आ ही गया, जिसकी दीवानगी दुनिया भर में देखने को मिल रही है। इस वीडियो गेम को खेलने के लिए अमेरिका के कुछ सैनिक इस हद तक चले गए हैं कि पूरी दुनिया उनके फैसले से दंग है। दरअसल, 43 अमेरिकी सैनिकों ने मिलकर अपनी नौकरी बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके बदले में उन्हें GTA 6 खेलने के लिए 4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी।