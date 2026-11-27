यह संगमरमर का बेशकीमती टुकड़ा कर्नल पॉनोल फिप्स के पास था, जो आगरा में ऐतिहासिक इमारतों के ब्रिटिश अधीक्षक हुआ करते थे। ब्रिटिश राज के दौरान उनकी जिम्मेदारी ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत करवाना था।

1816 में उन्हें ताजमहल के नीचे के एक तहखाने में संगमरमर की 2 पटिया मिली थी। उन्हें इन्हें अपने पास रखने की अनुमति दे दी गई थी।

इनमें से एक को ही अब नीलाम किया जा रहा है।