बिहार का युवक कैंडी क्रश खेलकर 22,222वें लेवल पर पहुंचा, बनाया विश्व रिकॉर्ड  

शुभम 'कैंडी क्रश में सबसे ज्यादा लेवल पार करने वाला युवा' बन चुका है और उसने यह मुकाम 5 जुलाई, 2026 को हासिल किया।

बता दें कि कैंडी क्रश में एक जैसी कैंडीज को मिलाना होता है और हर लेवल में खास मकसद समेत चुनौतियां भी शामिल होती हैं।

हालांकि, यह जानकारी सामने नहीं आई है कि शुभम ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितने समय तक गेम खेला या उसे इतने लेवल पार करने में कितना समय लगा।