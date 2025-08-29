जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका: पथुम निसांका ने लगाया वनडे करियर का 17वां अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

निसांका ने 92 गेंदों का सामना किया और 76 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले से 12 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 82.61 की रही। इस खिलाड़ी को ब्लेसिंग मुजरबानी ने अपना शिकार बनाया। निसांका ने कुसल मेंडिस के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 128 गेंदों में 100 रन की साझेदारी निभाई। श्रीलंका को पहला झटका सिर्फ 9 रन पर लग गया था। इसके बाद इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पारी संभाली।

करियर

निसांका के वनडे करियर पर एक नजर

निसांका ने 70 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 70 पारियों में 40.36 की औसत और 89.31 की स्ट्राइक रेट से 2,624 रन बनाने में सफल रहे हैं। उन्होंने साल 2021 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना पहला वनडे मुकाबला खेला था। उनका सर्वाधिक स्कोर 210* रन रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 5 मैचों की 5 पारियों में 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 323 रन बनाए हैं। उनकी औसत 80.75 की रही है।