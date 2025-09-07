श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को तीसरे टी-20 मैच में हराया, 2-1 से सीरीज की अपने नाम
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम ने सीरीज के तीसरे और आखिरी टी-20 मैच में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराया। हरारे के मैदान पर जीत के लिए मिले 192 रन के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को श्रीलंकाई टीम ने कामिल मिशारा के अर्धशतक (73*) की मदद से हासिल किया। इस जीत के साथ ही श्रीलंकाई टीम ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
जिम्बाब्वे से पारी की शुरुआत करने आए तदिवानाशे मारुमानी ने अर्धशतक (51) लगाया। उनके अलावा कप्तान सिकंदर रजा ने 28-और रयान बर्ल ने 26 रन बनाए और मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए 191/8 का स्कोर बनाया। बड़े स्कोर का पीछा करते हुए श्रीलंकाई खिलाड़ी को पथुम निसांका (33) और कुसल मेंडिस (30) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद कामिल मिशारा और कुसल परेरा (46*) ने उम्दा पारियां खेलते हुए जीत दिलाई।
मारुमानी
मारुमानी ने खेली अर्धशतकीय पारी
बाएं हाथ के बल्लेबाज मारुमानी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल चौथा अर्धशतक लगाया। यह श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ उनके बल्ले से निकलने वाली पहली अर्धशतकीय पारी रही। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने 44 गेंदों में 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 51 रन बनाए। उनकी इस अर्धशतकीय पारी का अंत दूषण हेमंथा ने किया। क्रिकइंफो के मुताबिक, मारुमानी ने 48 पारियों में 17.32 की औसत से 797 रन बनाए हैं।
मिशारा
मिशारा ने खेली मैच जिताऊ पारी
श्रीलंका ने जब 58 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब मिशारा क्रीज पर आए। उन्होंने अपने युवा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला अर्धशतक लगाया। वह 43 गेंदों में 73 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 2 छक्के लगाए। उन्होंने परेरा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 117 रन की अटूट साझेदारी की। परेरा 46 रन बनाकर नाबाद रहे।
जानकारी
इस मैच में बने कुल 384 रन
हरारे में हुए मैच में जिम्बाब्वे (191/8) और श्रीलंका (193/2) ने मिलकर कुल 384 रन बनाए। यह इन दोनों देशों के बीच किसी टी-20 में बने सर्वाधिक रन हैं।