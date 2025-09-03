श्रीलंका ने पहले टी-20 में जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

श्रीलंका क्रिकेट टीम ने पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में बढ़त हासिल की। हरारे में हुए मैच में जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने पथुम निसांका के अर्धशतक (55) की मदद से 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रहा रोचक मुकाबला जिम्बाब्वे के सलामी बल्लेबाज बेनेट ने अर्धशतक लगाया। उनके अलावा कप्तान सिकंदर रजा ने 22 गेंदों में 28 रन का योगदान दिया और मेजबान टीम ने अच्छा स्कोर खड़ा किया। श्रीलंका से दुष्मंथा चमीरा ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पथुम निसांका ने अर्धशतक लगाया। उनके अलावा कुसल मेंडिस ने 38 रन की पारी खेली। आखिरी ओवरों में कामिंदु मेंडिस (41*) ने तेजी से रन बटोरते हुए टीम को जीत दिलाई।

ब्रायन बेनेट ब्रायन बेनेट ने लगाया अपना 5वां अर्धशतक जिम्बाब्वे से पारी की शुरुआत करने आए बेनेट उम्दा लय में नजर आए। उन्होंने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उनका कुल 5वां अर्धशतक साबित हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे बेनेट 57 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 81 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी का अंत चमीरा ने किया। उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 35 पारियों में 26.84 की औसत के साथ 886 रन हो गए हैं।

निसांका निसांका ने खेली उम्दा पारी निसांका ने क्रीज पर आते ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और पारी का दूसरा ओवर करने आए मुजरबानी के खिलाफ लगातार 3 चौके लगाए। तेजी से रन बटोरते हुए उन्होंने 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 32 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 55 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने कुसल मेंडिस के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी की।