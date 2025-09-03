एशिया कप 2025, टी-20: UAE में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर ये खिलाड़ी

एशिया कप 2025 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के 2 बड़े शहर (अबू धाबी और दुबई) में किया जा रहा है। एशियाई क्रिकेट की इन बड़ी जंगों में बल्लेबाजों का प्रदर्शन हमेशा खास महत्व रखता है। टी-20 प्रारूप में रन बनाना जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही रोमांचक भी। कई बल्लेबाजों ने यहां की पिचों पर शानदार पारियां खेलकर अपने दम का लोहा मनवाया। आइए UAE में इस प्रारूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 मोहम्मद शहजाद (1,158 रन) सूची में पहले स्थान पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद हैं। उन्होंने यहां अपना पहला मुकाबला 2010 में खेला था। आखिरी बार वह 2021 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने UAE में 35 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे और इसकी 35 पारियों में 36.18 की औसत और 133.87 की स्ट्राइक रेट से 1,158 रन बनाने में सफल रहे थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 7 अर्धशतक निकले और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 118* रन रहा था।

#2 मुहम्मद वसीम (1,067 रन) इस सूची में दूसरे स्थान पर UAE क्रिकेट टीम के मुहम्मद वसीम हैं। इस बल्लेबाज ने UAE में अपना पहला मुकाबला साल 2021 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 29 मुकाबले खेले हैं और इसकी 29 पारियों में 41.03 की औसत से 1,067 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 149.43 की रही है। वसीम के बल्ले से 1 शतक और 11 अर्धशतक निकले हैं। उनका UAE में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 107* रन रहा है।

#3 पॉल स्टर्लिंग (1,039 रन) आयरलैंड क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने UAE के मैदान पर अपना पहला मुकाबला 2010 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने यहां 33 मुकाबले खेले हैं और इसकी 33 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 35.82 की औसत और 133.20 की स्ट्राइक रेट से 1,039 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 9 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 79 रन रहा है।