जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड: मैट हेनरी ने टेस्ट में छठी बार 5 विकेट हॉल लिया, जानिए आंकड़े 

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ घातक गेंदबाजी करते हुए उनकी पहली पारी में 5 विकेट (5/40) लिए। यह उनके टेस्ट करियर का छठा 5 विकेट हॉल रहा। इसके साथ-साथ उन्होंने दूसरी बार इस टीम के विरुद्ध 5 या अधिक विकेट लेने में सफलता हासिल की। उनकी घातक गेंदबाजी के चलते जिम्बाब्वे की टीम 125 रन पर सिमट गई। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी जोरदार रही हेनरी की गेंदबाजी हेनरी ने विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट को आउट करते हुए अपने विकेटों का खाता खोला। इस तेज गेंदबाज ने निक वेल्च, ब्रेंडन टेलर, विंसेंट मासेकेसा और ब्लेसिंग मुजरबानी को अपना शिकार बनाया। दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने 15 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 40 रन देते हुए ये 5 विकेट चटकाए। उनके अलावा डेब्यू करने वाले जकारी फाउलकेस ने 38 रन देते हुए 4 सफलताएं प्राप्त की।

5 विकेट हॉल हेनरी ने टेस्ट में छठी बार 5 विकेट हॉल लिया हेनरी ने टेस्ट क्रिकेट में छठी बार 5 विकेट हॉल दर्ज किया। अब उनके नाम 32 मैचों में 27.69 की औसत से 134 विकेट हो गए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ मौजूदा सीरीज में हेनरी ने 3 पारियों में 9.28 की औसत से 14 विकेट हासिल किए हैं। यह सीरीज में उनका दूसरा 5 विकेट हॉल था। बता दें कि पहले टेस्ट में उन्होंने कुल 9 विकेट (6/39 और 3/51) हासिल किए थे।

डेब्यू जोरदार रहा जकारी फोल्केस का डेब्यू न्यूजीलैंड की ओर से जकारी फोल्केस ने अपने डेब्यू मैच में प्रभावित किया। दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 16 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 38 रन देते हुए 4 विकेट लिए। उन्होंने सीन विलियम्स, कप्तान क्रैग इरविन, सिकंदर रजा और ट्रेवर ग्वांडू के रूप में प्रमुख विकेट हासिल किए। अपनी गेंदबाजी के दौरान उन्होंने 5 ओवर मेडेन भी किए। उनके और हेनरी के अलावा 1 विकेट मैथ्यू फिशर ने चटकाया।