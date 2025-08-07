भारतीय कुश्ती महासंघ ने 11 पहलवानों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के चलते निलंबित किया

पिछले कुछ समय से कुश्ती के खेल में उम्र से जुड़े कई धोखाधड़ी के मामले देखने को मिले हैं। इस बीच खबर है कि उम्र संबंधी धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) ने 11 पहलवानों को निलंबित कर दिया है। पहलवानों के जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट MCD की जांच के बाद आया मामला सामने यह कदम दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा की गई एक विस्तृत जांच के बाद उठाया गया है, जिसमें एथलीटों द्वारा जमा किए गए 110 प्रमाणपत्रों की समीक्षा की गई थी। इनमें से कई पहलवान आयु-वर्ग प्रतियोगिताओं में अनुचित लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। MCD ने पाया कि उसने 95 जन्म प्रमाण पत्र उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के आदेश पर जारी किए गए थे। इसके बाद 11 ऐसे प्रमाण पत्र मिले, जो जाली या फोटोशॉप किए हुए थे।

गड़बड़ जूनियर स्तर पर शुरू हो जाता है उम्र का फर्जीवाड़ा कुश्ती में राष्ट्रीय जूनियर टीमों के चयन के लिए होने वाले ट्रायल्स में, कई पहलवान कम आयु वर्ग में प्रवेश करते हैं और अपने असली प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त बना लेते हैं। गड़बड़ी की आशंका के चलते, WFI ने सत्यापन के लिए MCD को प्रमाण पत्रों की एक सूची प्रदान की। WFI ने ये पाया कि हरियाणा के पहलवान भी MCD से जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाने में कामयाब हो गए, ताकि वे दिल्ली के रास्ते प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।