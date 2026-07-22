सिक्किम में सुरंग के अंदर फंसे मृतकों की संख्या 20 पहुंची, 5 को बचाने की कोशिश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मृतकों में 11 पश्चिम बंगाल के हैं, जिसमें 9 जलपाईगुड़ी जिले और 2 अलीपुरदुआर जिले के हैं। एक मृतक पंजाब का और एक सिक्किम का है।

सुरंग के अंदर फंसे लोगों में एक 43 वर्षीय अनीश मोहन भी शामिल हैं, जो केरल के एक भूविज्ञानी हैं। उनकी भी तलाश की जा रही है।

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग-गोले ने कहा कि सुरंग के अंदर 27 लोग थे, जिसमें 2 लोग सुरक्षित बाहर निकले थे।