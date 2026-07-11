तंजीद हसन तमीम तीसरे वनडे मैच में शतक से चूके (तस्वीर: एक्स/@BCBtigers)

जिम्बाब्वे बनाम बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम तीसरे वनडे मैच में शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 08:34 pm Jul 11, 202608:34 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराया। हरारे में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 200 रन के लक्ष्य को मेहमान टीम ने तंजीद हसन तमीम (94) और सौम्य सरकार (69) की पारियों की बदौलत हासिल किया। यह तंजीद के वनडे करियर का 9वां अर्धशतक साबित हुआ, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।