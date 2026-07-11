ब्रैड इवांस ने बांग्लादेश के खिलाफ जड़ा दूसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही इवांस की पारी और साझेदारी?

जिम्बाब्वे को पहले बल्लेबाजी करते हुए 108 रन के कुल स्कोर पर 6 अहम झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए इवांस ने एक छोर संभाला और स्कोर को आगे बढ़ाया। उन्होंने वेस्ली मधेवेरे (75) के साथ 7वें विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद अर्नेस्ट मासुकु (2) के साथ 9वें विकेट के लिए 26 रन की साझेदारी निभाई। वह 43 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों से 50 रन बनाकर आउट हुए।