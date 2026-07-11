बांग्लादेश ने तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे को हराया (तस्वीर: एक्स/@BCBtigers)

बांग्लादेश ने तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 07:58 pm Jul 11, 202607:58 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी वनडे मैच में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हराया। हरारे में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 199 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने सौम्या सरकार (69) और तंजीद हसन तमीम (94) की पारियों की मदद से 36 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। इस हार के बावजूद जिम्बाब्वे ने 3 मैचों की सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया।