जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान: बेन कर्रन ने जड़ा पहला टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान: बेन कर्रन ने जड़ा पहला टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज बेन कर्रन ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के दूसरे दिन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 227 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही मेजबान जिम्बाब्वे की टीम शुरुआती झटकों से उबरकर बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो सकी है। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
पारी
कैसी रही कर्रन की पारी और साझेदारी?
जिम्बाब्वे को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 9 रन के कुल स्कोर पर ब्रायन बेनेट (6) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद कर्रन ने निक वेल्च (49) के साथ 97 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। उन्होंने ब्रेंडन टेलर (32) के साथ 48 और सिंकदर रजा (65) के साथ 99 रन की साझेदारी कर स्कोर को 260 के पार पहुंचा दिया। वह पारी में अब तक 15 चौके जड़ चुके हैं।
करियर
कैसा रहा है कर्रन का टेस्ट करियर?
कर्रन ने साल 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ ही अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। वह अब तक 8 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसकी 15 पारियों में 35 से अधिक की औसत से 500 से अधिक रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक के अलावा एक अर्धशतक भी जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मैच में आया है। वह अपने करियर में अभी तक केवल 1 ही छक्का लगाने में सफल रहे हैं।