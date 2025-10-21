जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान: बेन कर्रन ने जड़ा पहला टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

पारी

कैसी रही कर्रन की पारी और साझेदारी?

जिम्बाब्वे को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 9 रन के कुल स्कोर पर ब्रायन बेनेट (6) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद कर्रन ने निक वेल्च (49) के साथ 97 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। उन्होंने ब्रेंडन टेलर (32) के साथ 48 और सिंकदर रजा (65) के साथ 99 रन की साझेदारी कर स्कोर को 260 के पार पहुंचा दिया। वह पारी में अब तक 15 चौके जड़ चुके हैं।