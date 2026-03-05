टी-20 विश्व कप: युद्ध के कारण भारत में फंसी थी जिम्बाब्वे की टीम, अब हुई रवाना 

समूह अलग-अलग समूहों में वापस जा रही जिम्बाब्वे की टीम जिम्बाब्वे की टीम अब अलग-अलग समूहों में अपने देश हरारे लौटेगी। उड़ानों की सीमित उपलब्धता और बदले हुए मार्ग के कारण खिलाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से रवाना किया जा रहा है। टीम का पहला दल बुधवार को भारत से रवाना हो गया, जबकि अंतिम समूह शुक्रवार दोपहर प्रस्थान करेगा। जिम्बाब्वे ने टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। टीम को सोमवार को दुबई के रास्ते स्वदेश लौटना था, लेकिन यात्रा योजना में बदलाव करना पड़ा।

युद्ध इस कारण भारत में फंसी जिम्बाब्वे की टीम जिम्बाब्वे की टीम और उनके स्टाफ को दिल्ली से अमीरात की उड़ान से पहले दुबई और वहां से हरारे जाना था। पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और युद्ध के कारण कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए, जिससे यात्रा योजना बिगड़ गई। इसके चलते कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुईं या उनके मार्ग बदल दिए गए, खासकर वे उड़ानें जो दुबई के रास्ते जा रही थीं। इसी कारण जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भी भारत में फंसी रह गई।

