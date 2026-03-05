टी-20 विश्व कप: युद्ध के कारण भारत में फंसी थी जिम्बाब्वे की टीम, अब हुई रवाना
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने जारी टी-20 विश्व कप 2026 से बाहर होने के बाद अपने देश लौटने का सफर शुरू कर दिया है। यात्रा में आई परेशानी के कारण टीम की वापसी में देरी हुई थी। बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने दखल देते हुए टीम के लिए दूसरी उड़ानों की व्यवस्था कराई। जिम्बाब्वे ने बयान जारी कर कहा कि टी-20 विश्व कप में हिस्सा लेने वाली सीनियर पुरुष टीम अब भारत से अपने देश लौट रही है।
समूह
अलग-अलग समूहों में वापस जा रही जिम्बाब्वे की टीम
जिम्बाब्वे की टीम अब अलग-अलग समूहों में अपने देश हरारे लौटेगी। उड़ानों की सीमित उपलब्धता और बदले हुए मार्ग के कारण खिलाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से रवाना किया जा रहा है। टीम का पहला दल बुधवार को भारत से रवाना हो गया, जबकि अंतिम समूह शुक्रवार दोपहर प्रस्थान करेगा। जिम्बाब्वे ने टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। टीम को सोमवार को दुबई के रास्ते स्वदेश लौटना था, लेकिन यात्रा योजना में बदलाव करना पड़ा।
युद्ध
इस कारण भारत में फंसी जिम्बाब्वे की टीम
जिम्बाब्वे की टीम और उनके स्टाफ को दिल्ली से अमीरात की उड़ान से पहले दुबई और वहां से हरारे जाना था। पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और युद्ध के कारण कई देशों ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए, जिससे यात्रा योजना बिगड़ गई। इसके चलते कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुईं या उनके मार्ग बदल दिए गए, खासकर वे उड़ानें जो दुबई के रास्ते जा रही थीं। इसी कारण जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम भी भारत में फंसी रह गई।
सफर
टी-20 विश्व कप में ऐसा रहा जिम्बाब्वे का सफर
सिकंदर रजा की कप्तानी में जिम्बाब्वे ने टी-20 विश्व कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को हराकर बिना कोई मैच हारे सुपर-8 चरण में जगह बनाई। हालांकि, इसके बाद वेस्टइंडीज, भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार ने जिम्बाब्वे का सफर समाप्त कर दिया। इसके बावजूद टूर्नामेंट में टीम के जुझारू प्रदर्शन की काफी सराहना हुई।