जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान को हराया, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम ने हरारे में खेले गए इकलौते टेस्ट में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को पारी और 73 रन से हरा दिया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में अफगान टीम की दूसरी पारी सिर्फ 159 रन पर सिमट गई। इससे पहले अफगानी टीम ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 127 रन बनाए थे। ऐसे में जिम्बाब्वे ने 12 साल बाद अपने घर पर खेलते हुए टेस्ट जीता है। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती जिम्बाब्वे की टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगान टीम सिर्फ 127 रन पर ढेर हुई। मेहमान टीम से रहमानुल्लाह गुरबाज ने सर्वाधिक 30 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम ने बेन कर्रन के शतक (121) की मदद से सभी विकेट खोकर 359 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर जिम्बाब्वे ने 232 रन की बढ़त हासिल की। मैच की तीसरी और अपनी दूसरी पारी में जिम्बाब्वे की टीम रिचर्ड नगारवा की घातक गेंदबाजी (5/37) के सामने सिमट गई।

शतक बेन कर्रन ने लगाया पहला टेस्ट शतक जिम्बाब्वे को महज 9 रन के कुल स्कोर पर ब्रायन बेनेट (6) के रूप में पहला झटका लग गया था। उसके बाद कर्रन ने निक वेल्च (49) के साथ 97 रन, ब्रेंडन टेलर (32) के साथ 48 और सिंकदर रजा (65) के साथ 99 रन की साझेदारी कर स्कोर को 260 के पार पहुंचा दिया। वह अपनी पारी में 256 गेंदों में 15 चौकों की मदद से 121 रन बनाकर आउट हुए।

ब्रैड इवांस ब्रैड इवांस ने पहली पारी के दौरान लिए 5 विकेट इवांस ने पहली पारी के दौरान 9.3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 22 रन देते हुए 5 विकेट लिए। उन्होंने हशमतुल्लाह शाहिदी, अफसर जजई, शराफुद्दीन अशरफ, खलील गुरबाज और जियाउर्रहमान शरीफी के रूप में प्रमुख विकेट चटकाए थे। उनके अलावा ब्लेसिंग मुजरबानी ने 47 रन देते हुए 3 विकेट हासिल किए। तनाका चिवंगा ने 29 रन देते हुए 1 सफलता हासिल की थी।