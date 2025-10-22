रावलपिंडी टेस्ट: दक्षिण अफ्रीका ने मैच में अपनी स्थिति की मजबूत, ऐसा रहा तीसरा दिन 

रावलपिंडी टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 333 रन के जवाब में अपनी पहली पारी में 404 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर पिछड़ने वाली पाकिस्तानी टीम ने तीसरे दिन के खेल की समाप्ति तक दूसरी पारी में 94/4 का स्कोर बनाया और फिलहाल 23 रन की बढ़त हासिल की। इस समय क्रीज पर बाबर आजम (49) और मोहम्मद रिजवान (16) मौजूद हैं। आइए आज के खेल पर एक नजर डालते हैं।

दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी के आधार पर बनाई बढ़त दक्षिण अफ्रीका ने कल के स्कोर 185/4 से आगे खेलते हुए पहले सत्र में निरंतर विकेट गंवाए और एक समय स्कोर 235/8 हो गया। इस बीच ट्रिस्टन स्टब्स (76), काइल वेरेने (10), मार्को येंसन (12) और हार्मर (2) आउट हुए। संकट की घड़ी में फंसी प्रोटियाज टीम से सेनुरन मुथुसामी ने नाबाद 89 रन और कगिसो रबाडा ने 71 रन बनाते हुए टीम को बढ़त दिलाई। केशव महाराज ने भी 30 रन बनाए।

साझेदारी मुथुस्वामी और रबाडा ने की 98 रन की साझेदारी मुथुस्वामी और रबाडा दोनों ने टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ स्कोर दर्ज किए। मुथुस्वामी ने अपना दूसरा टेस्ट अर्धशतक लगाया। उन्होंने 155 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 89 रन बनाए। दूसरी तरफ रबाडा ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला अर्धशतक जड़ा। इस प्रारूप में उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ स्कोर 47 रन था। वह 61 गेंदों में 71 रन बनाकर आउट हुए। इस जोड़ी ने 10वें विकेट के लिए 98 रन जोड़े।

गेंदबाजी आसिफ अफरीदी ने लिए 6 विकेट अफरीदी ने तीसरे दिन के पहले सत्र में 5 विकेट हॉल पूरे किए। उन्होंने साइमन हार्मर (2) के रूप में अपना 5वां शिकार किया। इससे पहले उन्होंने काइल वेरेयने (10), डेवाल्ड ब्रेविस (0), टोनी डी जोरजी (55) और ट्रिस्टन स्टब्स (76) को पवेलियन भेजा था। कगिसो रबाडा (71) के रूप में उन्होंने छठा विकेट लिया। अफरीदी ने 34.3 ओवर गेंदबाजी की और 6 मेडन के साथ 79 रन खर्च करते हुए 6 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी 2.30 की रही।

उपलब्धि डेब्यू टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले पाकिस्तान के 15वें गेंदबाज अफरीदी पाकिस्तान के लिए डेब्यू टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेने वाले 15वें खिलाड़ी हैं। उनसे पहले 2023 में ये कारनामा आमिर जमाल ने किया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले टेस्ट में 6 विकेट लिए थे। जमाल ने ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और नाथन लियोन को अपना शिकार बनाया था। अफरीदी से पहले अबरार अहमद स्पिन गेंदबाज के रूप में पाकिस्तान के लिए पहले टेस्ट में 5 विकेट हॉल लिए थे।