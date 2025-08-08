जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड: हेनरी निकोल्स ने जड़ा टेस्ट करियर का 10वां शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में कीवी टीम के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने शानदार शतकीय पारी खेली है। ये उनके टेस्ट करियर का 10वां और जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला शतक रहा। निकोल्स नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आए थे और अपनी पारी को आसानी से आगे बढ़ाया। उन्होंने खराब गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेजा और अच्छे गेंदों का सम्मान किया। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही निकोल्स की पारी निकोल्स ने 166 गेंदों का सामना करते हुए शतक पूरा किया। वह नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आए और दूसरे दिन के दूसरे सत्र में अपनी पारी को शतक में बदला। जिम्बाब्वे का कोई भी गेंदबाज निकोल्स को परेशान नहीं कर पाया। डेवोन कॉनवे के साथ इस खिलाड़ी ने 182 गेंदों में 110 रन की साझेदारी निभाई। साल 2025 में इस खिलाड़ी ने अपना पहला शतक जड़ा है। पिछले साल यह खिलाड़ी एक भी टेस्ट मैच नहीं खेल पाया था।

मुकाबला 2023 के बाद पहली बार इस सीरीज में खेले निकोल्स निकोल्स ने 2023 में 7 मुकाबले खेले थे और 13 पारियों में 1 बार नाबाद रहते हुए 29 की औसत से 348 रन बनाए थे। उन्होंने एक दोहरा शतक जड़ा था। पिछले साल उन्हें एक भी टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला। जिम्बाब्वे के खिलाफ इसी सीरीज में वह फिर खेलते हुए नजर आए। पहले टेस्ट में वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। पहली पारी में उनके बल्ले से 34 और दूसरी पारी में 4 रन निकले थे।

टीम निकोल्स ने इस टीम के खिलाफ बनाए हैं सबसे ज्यादा रन निकोल्स ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाए हैं। उन्होंने इस टीम के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच 2016 में खेला था। 9 मैच की 16 पारियों में इस खिलाड़ी के बल्ले से 633 रन निकले हैं। उनकी औसत 45.21 की रही है। उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ इस खिलाड़ी के बल्ले से 10 टेस्ट की 16 पारियों में 449 न निकले हैं।