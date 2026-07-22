भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की टीम का ऐलान, ये बड़े बदलाव हुए
क्या है खबर?
जिम्बाब्वे ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं। ऑलराउंडर वेस्ली मधेवेरे और तेज गेंदबाज न्यूमैन न्यामहुरी की वापसी हुई है। वहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज तफाद्जवा सिगा को पहली बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। 15 सदस्यीय जिम्बाब्वे टीम की कप्तानी सिकंदर रजा करेंगे। सीरीज का पहला मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा।
टीम
ऐसी है जिम्बाब्वे की पूरी टीम
जिम्बाब्वे की पूरी टीम: सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन कर्रन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तादिवानाशे मरुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारावा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुंबा और तफाद्जवा सिगा।
मधेवेरे बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज में नहीं खेले थे। वहीं, न्यामहुरी भी चोट से उबरने के बाद टीम में लौटे हैं।
उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले हल्की चोट के कारण बाहर होना पड़ा था।
बाहर
ये खिलाड़ी हुए टीम से बाहर
बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज में न्यामहुरी की जगह टीम में शामिल किए गए तनाका चिवांगा ने भारत के खिलाफ सीरीज के लिए भी अपनी जगह बरकरार रखी है।
वहीं, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा और ताशिंगा मुसेकिवा को टीम से बाहर कर दिया गया है।
जिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय मजबूत टीम का चयन किया है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था।
हेड-टू-हेड
जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2010 में खेला गया था।
अब तक दोनों टीमों के बीच 14 मुकाबले हुए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 11 मैच में जीत मिली है। 3 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है।
जिम्बाब्वे की धरती पर दोनों के बीच अब तक 12 मुकाबले हुए हैं।
इस दौरान भारतीय टीम को 9 मैच में जीत मिली है। 3 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है।
दल
जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए ऐसी है भारतीय टीम
जिम्बाब्वे दौरे पर युवा भारतीय टीम को मौका मिला है। ऐसे में ये खिलाड़ी खुद को साबित करना चाहेंगे।
भारतीय टीम पिछली 2 टी-20 सीरीज
भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर)।