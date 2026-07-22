भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे की टीम का ऐलान, ये बड़े बदलाव हुए 

बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज में न्यामहुरी की जगह टीम में शामिल किए गए तनाका चिवांगा ने भारत के खिलाफ सीरीज के लिए भी अपनी जगह बरकरार रखी है।

वहीं, क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा और ताशिंगा मुसेकिवा को टीम से बाहर कर दिया गया है।

जिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय मजबूत टीम का चयन किया है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था।