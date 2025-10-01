LOADING...
युजवेंद्र चहल अगले साल काउंटी चैंपियनशिप में भी नॉर्थम्पटनशायर से लेंगे हिस्सा
काउंटी क्रिकेट में नॉर्थम्पटनशायर से खेलेंगे युजवेंद्र चहल (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन अंकित पसबोला
Oct 01, 2025
08:42 pm
भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल 2026 सीजन में नॉर्थम्पटनशायर काउंटी क्रिकेट क्लब में वापसी करेंगे। वह इससे पहले 2024 और 2025 सीजन में भी इसी टीम के लिए खेल चुके हैं। क्लब ने हाल ही में बताया कि चहल टीम के साथ अपने कार्यकाल के दौरान वनडे कप और काउंटी चैंपियनशिप के लिए उपलब्ध रहेंगे। बता दें कि चहल ने काउंटी चैंपियनशिप में कुल 31 विकेट लिए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

टीम के कोच डैरेन लेहमैन ने जताई उत्सुकता 

नॉर्थम्पटनशायर के मुख्य कोच डैरेन लेहमैन भी चहल की अपनी टीम में वापसी से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा, "युजी इस टीम के लिए एक शानदार खिलाड़ी हैं। उनके करियर का रिकॉर्ड अपने आप में बहुत कुछ कहता है और वह टीम में अनुभव लेकर आते हैं। मुझे इस साल उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और मैं 2026 में फिर से उनके साथ खेलने के लिए उत्साहित हूं।"

ऐसा है चहल का प्रथम श्रेणी करियर 

चहल ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में अब तक 44 मैच खेले हैं, जिसमें लगभग 35 की औसत के साथ 127 विकेट ले लिए हैं। इस बीच उन्होंने 5 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। पारी में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 44 रन देते हुए 6 विकेट लेना रहा है। उन्होंने भारतीय टीम से अब तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है। घरेलू क्रिकेट में वह हरियाणा की टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं।