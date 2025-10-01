काउंटी क्रिकेट में नॉर्थम्पटनशायर से खेलेंगे युजवेंद्र चहल (तस्वीर: एक्स/@ICC)

युजवेंद्र चहल अगले साल काउंटी चैंपियनशिप में भी नॉर्थम्पटनशायर से लेंगे हिस्सा

लेखन अंकित पसबोला 08:42 pm Oct 01, 202508:42 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर युजवेंद्र चहल 2026 सीजन में नॉर्थम्पटनशायर काउंटी क्रिकेट क्लब में वापसी करेंगे। वह इससे पहले 2024 और 2025 सीजन में भी इसी टीम के लिए खेल चुके हैं। क्लब ने हाल ही में बताया कि चहल टीम के साथ अपने कार्यकाल के दौरान वनडे कप और काउंटी चैंपियनशिप के लिए उपलब्ध रहेंगे। बता दें कि चहल ने काउंटी चैंपियनशिप में कुल 31 विकेट लिए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।